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Житель Брянска 12 дней прятал тело убитого брата 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Житель Брянска 12 дней прятал тело убитого брата
Фото: РИА НОВОСТИ
Следователи в Брянской области задержали жителя региона, который 12 дней прятал под полом тело убитого старшего брата, ранее судимого за нападение на младшего, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний житель поселка Радица-Крыловка", — говорится в сообщении ведомства.

Трагедия произошла ночью 19 января в поселке Радица-Крыловка Бежицкого района города Брянска. Как пояснили в ведомстве, у братьев был затяжной конфликт. Погибший в 2016 году был судим за причиненное младшему брату ножевое ранение. Однако после освобождения старшего братья продолжили общение, которое в результате обернулось трагедией. По версии следствия, младший брат в ходе очередной ссоры с своим братом нанес ему не менее двух ударов металлической кувалдой в область головы, отчего тот скончался на месте происшествия. Тело брата, как сообщили в СК, он спрятал под полом частного дома.
Поиски пропавшего велись 12 дней, в них принимали участие в том числе и волонтеры. Обнаружить тело убитого смогли сотрудники полиции. Они приехали по вызову, после того как младший брат сообщил по телефону 112, что на него напали племянники, разыскивавшие своего отца.
Следователь в ходе осмотра места происшествия изъял орудие преступления. Подозреваемому предъявлено обвинение.
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Происшествия , СКР , РИА Новости , Брянск , Брянская Область
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