Ефремову запретили общаться с семьей во время заключения

"Я посылал слова Михаилу Ефремову, насколько возможно. Получил письмо, что они не дошли. Хотелось бы, чтобы до него слова доходили. Хотелось бы, чтобы он знал, что его много людей уважают, любят, ждут и желают ему всего самого хорошего", — поделился актер Евгений Цыганов.