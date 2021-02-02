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Ефремов во время заключения не общался с семьей 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Ефремову запретили общаться с семьей во время заключения
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов за почти два с половиной месяца заключения ни разу не общался с семьей, сообщает "5 канал". Из-за пандемии свидания в колонии запрещены, с артистом встречаются только адвокаты, по видеосвязи Ефремов с родными также не общался.

"Я посылал слова Михаилу Ефремову, насколько возможно. Получил письмо, что они не дошли. Хотелось бы, чтобы до него слова доходили. Хотелось бы, чтобы он знал, что его много людей уважают, любят, ждут и желают ему всего самого хорошего", — поделился актер Евгений Цыганов.

Ранее Ефремов пожаловался на своего адвоката. 22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок.
Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде "Современника" предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Евгений Цыганов , Мосгорсуд , ФСИН , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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