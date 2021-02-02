Мужчина открыл стрельбу в очереди к врачу в Феодосии

Мужчина открыл стрельбу после ссоры в поликлинике в Феодосии . Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Крым.

Уточняется, что двое граждан повздорили в стенах медицинского учреждения из-за очереди к врачу, после чего захотели выяснить отношения наедине. В ходе конфликта один из участников инцидента достал травматический пистолет и открыл стрельбу.