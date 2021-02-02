Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Мужчина начал стрельбу в ходе конфликта из-за очереди к врачу в Феодосии 

Вечерняя Москва 16 минут назад
Мужчина открыл стрельбу в очереди к врачу в Феодосии
Фото: Вечерняя Москва
Мужчина открыл стрельбу после ссоры в поликлинике в Феодосии. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Крым.
Уточняется, что двое граждан повздорили в стенах медицинского учреждения из-за очереди к врачу, после чего захотели выяснить отношения наедине. В ходе конфликта один из участников инцидента достал травматический пистолет и открыл стрельбу.
Оба мужчины пострадали — у одного зафиксированы телесные повреждения, у второго — повреждения мягких тканей от выстрелов пистолета. Участники конфликта от госпитализации и помощи медиков отказались., передает РЕН ТВ.
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
Вечерняя Москва: последние новости
Обвиняемый в убийстве тещи мужчина предстанет перед судом в Подмосковье Обвиняемый в убийстве тещи мужчина предстанет перед судом в Подмосковье Контролер столичного метро помогла поймать мужчину из федерального розыска Контролер столичного метро помогла поймать мужчину из федерального розыска Три человека пострадали в результате стрельбы в кафе на севере Москвы Три человека пострадали в результате стрельбы в кафе на севере Москвы
Происшествия , РЕН ТВ , Республика Крым , Феодосия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
00:05
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
Шоу-бизнес
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
00:32
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
Происшествия
Избиение сотрудника московского метро на станции попало на видео
00:57
Избиение сотрудника московского метро на станции попало на видео
Происшествия
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
00:19
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
Происшествия
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
00:56
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
Общество Происшествия
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
01:46
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
Войска
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
00:14
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
В мире Происшествия
Бузова попала в клинику после разрыва с Давой
02:11
Бузова попала в клинику после разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
00:33
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
Общество
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
00:14
Странное явление при шторме на популярном курорте попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение