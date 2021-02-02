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Москва

Под Москвой ребенок убил себя из-за издевок 

Артём Кульша 1 час назад
Под Москвой ребенок убил себя из-за издевок
Фото: РИА Новости
В Московской области 12-летний ребенок покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Несколько лет назад мальчик украл самокат и был поставлен на учет в полиции. Недавно одноклассники узнали об этом и стали над ним издеваться. Школьник не выдержал этого и совершил самоубийство.
В январе, как сообщал «Рамблер», в селе Шалинском Красноярского края ученик седьмого класса покончил с собой после педагогического совета, на котором обсуждалась его плохая успеваемость, а в частном доме в поселении Первомайском в Новой Москве было обнаружено тело 15-летнего подростка, который, согласно предварительной информации, совершил суицид.
Тогда же 13-летний ученик шестого класса выпал из окна на четвертом этаже школы №640 в Санкт-Петербурге. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В пресс-службе администрации Приморского района рассказали, что окна и подоконники в образовательном учреждении сконструированы так, что выпасть случайно или от толчка невозможно.
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