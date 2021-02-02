Под Москвой ребенок убил себя из-за издевок 

Несколько лет назад мальчик украл самокат и был поставлен на учет в полиции. Недавно одноклассники узнали об этом и стали над ним издеваться. Школьник не выдержал этого и совершил самоубийство.

В январе, как сообщал «Рамблер», в селе Шалинском Красноярского края ученик седьмого класса покончил с собой после педагогического совета, на котором обсуждалась его плохая успеваемость, а в частном доме в поселении Первомайском в Новой Москве было обнаружено тело 15-летнего подростка, который, согласно предварительной информации, совершил суицид.

Тогда же 13-летний ученик шестого класса выпал из окна на четвертом этаже школы №640 в Санкт-Петербурге. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В пресс-службе администрации Приморского района рассказали, что окна и подоконники в образовательном учреждении сконструированы так, что выпасть случайно или от толчка невозможно.