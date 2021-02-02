Провалившаяся под лед фура в Амурской области попала на видео 

На Зейском водохранилище в Амурской области фура провалилась под лед. Водитель большегруза смог выбраться из кабины и по дороге домой пропал без вести. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал HUE.

Несчастный случай произошел 27 января во время следования грузового автомобиля из Снежногорского на северное побережье водохранилища. Фура частично ушла под лед, управлявший транспортным средством водитель покинул его и ушел в неизвестном направлении. Дальнобойщика разыскивают уже целую неделю. В поисках мужчины спасатели обследовали более 200 километров местности.