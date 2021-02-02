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Москва

Полицейского во Франции ранили средневековой саблей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Полицейского во Франции ранили средневековой саблей
Фото: РИА Новости
Во французском городе Нант мужчина с саблей вступил в конфликт с правоохранительными органами и нанес ранение полицейскому, сообщили в местной полиции.

«Наш патруль вступил в противостояние с чрезмерно возбужденным субъектом, который был вооружен саблей. Во время задержания один полицейский получил ранения бедра и паха», — цитирует сообщение полиции РИА «Новости».

Стражи порядка приехали на место по вызову о супружеской ссоре. В отчете прилагается снимок оружия, средневековая сабля с прорезями на клинке.
Инцидент произошел еще в субботу, уточнила газета Figaro. Владелец холодного оружия, по ее данным, был под воздействием наркотиков.
Ранее СМИ сообщали, что во французском Тулоне началась полицейская операция после того, как из окна дома выбросили коробку с отрезанной человеческой головой. Подозреваемого задержали через несколько часов.
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Происшествия , В мире , МВД , РИА Новости , Нант , Тулон , Франция
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