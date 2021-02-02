Полицейского во Франции ранили средневековой саблей 

Во французском городе Нант мужчина с саблей вступил в конфликт с правоохранительными органами и нанес ранение полицейскому, сообщили в местной полиции.

«Наш патруль вступил в противостояние с чрезмерно возбужденным субъектом, который был вооружен саблей. Во время задержания один полицейский получил ранения бедра и паха», — цитирует сообщение полиции РИА «Новости».

Стражи порядка приехали на место по вызову о супружеской ссоре. В отчете прилагается снимок оружия, средневековая сабля с прорезями на клинке.

Инцидент произошел еще в субботу, уточнила газета Figaro. Владелец холодного оружия, по ее данным, был под воздействием наркотиков.