Две девушки поучаствовали в массовой драке в Москве

Полицейские задержали компанию молодых людей, которые устроили драку в центре столицы, сообщает РЕН ТВ. В отдел доставили пять человек.

Инцидент произошел утром 2 февраля у ресторана на Новом Арбате. Известно, что участниками потасовки стали трое мужчин и две девушке, все в возрасте от 20 до 27 лет. Причины возникшего конфликта пока не ясны. Правоохранители проводят доследственную проверку.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Москве произошла массовая драка киргизов и дагестанцев. Инцидент произошел на улице Дмитрия Ульянова. Схватка произошла на дороге, возле «KFC». Причиной конфликта стало то, что дагестанец отказался оплачивать проезд в такси, водителем которого был киргиз. В результате драку разняли, и обошлось без серьезных травм.

В апреле курьеры устроили массовую драку в Санкт-Петербурге. Потасовка произошла в районе станции метро «Электросила» напротив входа в ресторан сети «Макдоналдс» (McDonald’s). О причинах его возникновения и последствиях не сообщалось.