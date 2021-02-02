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Москва

Калви отказался признать вину по делу о растрате 

РИА Новости 1 час назад
Калви отказался признать вину по делу о растрате
Фото: РИА Новости
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви отказался признать вину в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.

"Вину я не признаю. Каких-либо противоправных действий я не совершал… и тем более, не создавал преступную группу", — ответил он на вопрос судьи.

Суд во вторник приступил к рассмотрению дела по существу. Прокурор огласил фабулу предъявленных обвинений, после чего подсудимые выразят свое отношение к нему. Затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.
Ранее суд продлил Калви и другим подсудимым запрет определенных действий. В рамках данной меры Калви запрещено покидать дом ночью, общаться с другими фигурантами дела за пределами судебного разбирательства и находиться в зданиях компаний, которые фигурировали в сделке, ставшей поводом для уголовного преследования.
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.
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Происшествия , Майкл Калви , СКР , РИА Новости
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