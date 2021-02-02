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На Алтае возбудили дело после смерти экс-министра сельского хозяйства Назарчука 

ТАСС и ещё 9 2 часа назад
СК завел дело по факту смерти экс-министра сельского хозяйства Назарчука
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело после смерти 81-летнего экс-министра сельского хозяйства РФ и бывшего спикера регионального парламента Александра Назарчука. Об этом сообщает пресс-центр следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

"По данным следствия, вечером 1 февраля 2021 года родственники обнаружили тело 81-летнего мужчины в своем доме в поселке Солнечный Первомайского района. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
В пресс-центре Алтайского краевого Законодательного собрания ТАСС уточнили, что прощание с Назарчуком пройдет в среду, 3 февраля, в здании парламентского центра в Барнауле.
Ранее сообщалось, что Назарчук умер на 82-м году жизни накануне в своем доме в поселке Солнечный. Следователи инициировали проверку по делу и сообщали, что версия гибели, связанная с утечкой газа в доме, проверяется, но маловероятна, так как не установили признаки отправления.
Назарчук родился в селе Романово Алтайского края в 1939 году. В 1990 году он стал народным депутатом РСФСР, в 1993 году — депутатом Госдумы РФ. В течение двух лет, с 1994 по 1996 год, Назарчук был министром сельского хозяйства и продовольствия РФ. После этого он вернулся в Алтайский край и более 11 лет возглавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов.
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Комментарии
Происшествия , Александр Назарчук , Госдума , ИТАР-ТАСС , Алтай , Алтайский Край , Монголия
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