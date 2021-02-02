Экс-министр сельского хозяйства Назарчук умер от отравления газом 

Политик Александр Назарчук скончался. Об этом сообщает «Интерфакс».
В правительстве Алтайского края рассказали агентству, что 81-летний Назарчук умер вчера вечером в своем доме в Алтайском крае, возможно, в результате отравления угарным газом.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили о начале проведения доследственной проверки по факту произошедшего. Там добавили, что всю ночь следователи работали на месте инцидента, а причина смерти в возрасте Назарчука может быть любой.
Назарчук, как сообщал «Рамблер», в разные годы был министром сельского хозяйства и продовольствия России, членом Совета Федерации России, депутатом и председателем Алтайского краевого Законодательного собрания, председателем Агропромсоюза Алтайского края.
«Гибель Александра Григорьевича стала невосполнимой утратой для всего Алтайского края. Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания выражают самые глубокие и искренние соболезнования его родным и близким», — сообщили в пресс-службе парламента Алтайского края.