Экс-министр сельского хозяйства Назарчук умер от отравления газом 

«Гибель Александра Григорьевича стала невосполнимой утратой для всего Алтайского края. Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания выражают самые глубокие и искренние соболезнования его родным и близким», — сообщили в пресс-службе парламента Алтайского края.