Экс-министр сельского хозяйства Назарчук умер от отравления газом

В Алтайском крае умер экс— министр сельского хозяйства РФ, бывший председатель краевого парламента Александр Назарчук. Ему был 81 год. Назарчук скончался в своем доме в селе Солнечное Первомайского района. По предварительным данным, причиной его смерти могло стать отравление угарным газом, пишет «Российская газета».
ЧП произошло в понедельник вечером. Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю проводит доследственную проверку.
Назарчук исполнял обязанности министра сельского хозяйства России с октября 1994 по 1996 годы, затем вернулся на Алтай, где родился. В 90-ые годы Назарчук был депутатом краевого Законодательного Собрания, а затем его председателем. С 1996 по 2001 год Назарчук стал сенатором.