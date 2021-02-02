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Москва

СК проводит проверку после гибели экс-министра сельского хозяйства РФ 

BFM.RU и ещё 13 1 час назад
Экс-министр сельского хозяйства Назарчук умер от отравления газом
Фото: ТАСС
В Алтайском крае умер экс— министр сельского хозяйства РФ, бывший председатель краевого парламента Александр Назарчук. Ему был 81 год. Назарчук скончался в своем доме в селе Солнечное Первомайского района. По предварительным данным, причиной его смерти могло стать отравление угарным газом, пишет «Российская газета».
ЧП произошло в понедельник вечером. Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю проводит доследственную проверку.
Назарчук исполнял обязанности министра сельского хозяйства России с октября 1994 по 1996 годы, затем вернулся на Алтай, где родился. В 90-ые годы Назарчук был депутатом краевого Законодательного Собрания, а затем его председателем. С 1996 по 2001 год Назарчук стал сенатором.
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Происшествия , Александр Назарчук , СКР , "Российская газета" , Алтай , Алтайский Край , Барнаул , Монголия
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