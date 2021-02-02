Экс-министр сельского хозяйства Назарчук умер от отравления газом

ЧП произошло в понедельник вечером. Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю проводит доследственную проверку.

Назарчук исполнял обязанности министра сельского хозяйства России с октября 1994 по 1996 годы, затем вернулся на Алтай, где родился. В 90-ые годы Назарчук был депутатом краевого Законодательного Собрания, а затем его председателем. С 1996 по 2001 год Назарчук стал сенатором.