Житель Омска жестоко избил детей 

Омске полицейские задержали мужчину после попавшего в Сеть видео, на котором он кидает детей об пол.

Как сообщает Mash , полиция задержала 45-летнего Эльдара Юнусова. Его подозревают в истязании несовершеннолетних.

На видеозаписи, ставшей причиной задержания, Юнусов по очереди поднимает 8-летнюю дочь и 5-летнего сына в воздух, а затем с силой швыряет их об пол в качестве воспитательной меры. Затем он пинает плачущего сына ногой.

Видеосъемку ведет его жена Алена Юнусова, она же слила видео в интернет.

По информации Mash, Эльдар Юнусов был ранее судим за кражу. На допросе он признался, что регулярно избивал своих детей.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Красноярске 53-летняя женщина избила в лифте родную трехлетнюю внучку. Видео с инцидентом вызвало широкий общественный резонанс. В ролике видно, как в кабину лифта заходит женщина и маленькая девочка, которая сразу же получает от взрослой спутницы сильную затрещину. Ребенок упал на пол, женщина нанесла еще несколько ударов, потом подняла девочку и надела ей капюшон на голову.

Полицейские выяснили личность женщины: ею оказалась 53-летняя местная жительница, которая приходится бабушкой избитой девочке. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Побои».