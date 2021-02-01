Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Ингушетии задержали трех пособников террористов 

Газета.Ru 42 минуты назад
Силовики задержали троих жителей Ингушетии по подозрению в пособничестве террористам бандгруппы «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России)*. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
По информации СК, задержаны Курейш Джандигов, Ислам Жандигов, а также Адам Хашиев.
Отмечается, что один из них рассказал о схроне, в котором фигуранты хранили огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал главу ОМВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева по делу о терактах в столичном метро в 2010 году. По версии следствия, он был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ»* в 2009-2010 годах.
«Имарат Кавказ»* — организация запрещена в России.
В Южной Осетии с помощью ФСБ предотвратили взрыв
Газета.Ru: последние новости
Суд вернул дело старших сестер Хачатурян на доследование Суд вернул дело старших сестер Хачатурян на доследование Экс-главу минздрава Омской области объявили в международный розыск Экс-главу минздрава Омской области объявили в международный розыск Спецслужбы нейтрализовали «самую опасную вредоносную программу в мире» Спецслужбы нейтрализовали «самую опасную вредоносную программу в мире»
Происшествия , Видео , Гази Исаев , ФСБ , Имарат Кавказ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
00:07
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
Общество
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
00:34
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
Происшествия
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
01:23
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
00:51
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
Войска
В Москве прощаются с Василием Лановым
00:41
В Москве прощаются с Василием Лановым
Общество
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
00:30
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
Армия Войска
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
00:36
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
Происшествия
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
00:23
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
Происшествия
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
00:33
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
Происшествия
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
00:14
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение