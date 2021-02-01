Троих пособников боевиков задержали в Ингушетии 

Она заявила, что задержанным предъявлено обвинение по статьям за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также за участие в деятельности террористической организации.

По данным следствия, в 2020 году трое мужчин нашли жилье для боевиков. Кроме того, задержанные обеспечивали им безопасное перемещение по республике и перевозку оружия, сообщает РИА Новости