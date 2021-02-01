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Дело сестер Хачатурян вернули на доследование 

BFM.RU и ещё 8 34 минуты назад
Мосгорсуд вернул прокурору громкое уголовное дело сестер Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом Business FM сообщил адвокат одной из фигуранток Алексей Липцер.
Ходатайство о возврате дела прокурору, а фактически на доследование, было заявлено сторонами 29 января. Об этом просили как потерпевшие, так и защита.
В начале декабря 2020 года Басманный суд отменил решение Главного следственного управления СКР, который отказался возбудить дело в отношении покойного Михаила Хачатуряна об истязании детей (ст. 117 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ) в отношении дочерей и понуждениях их к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). Следователь отказал ранее в возбуждении дела в связи со смертью подозреваемого.
Потерпевшие (ими признаны сестры погибшего Михаила Хачатуряна Наира и Марина Хачатурян, а также муж третьей сестры Нелли Геннадий Мусаелян) считают, что дочери оговаривают отца. Защита, напротив, полагает, что следствие не полностью отразило все преступные действия Хачатуряна в отношении своих дочерей.
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Мосгорсуд пытался отобрать присяжных по делу с 31 августа 2020 года, но так и не смог этого сделать — процедура срывалась по разным причинам.
57-летний Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая сестра 17-летняя Мария были обвинены в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Им грозит от восьми до 20 лет заключения.
Адвокаты утверждают, что отец истязал дочерей и применял к ним сексуальное насилие. Защитники считают действия сестер необходимой обороной (ст. 37 УК РФ).
Дело младшей из сестер, Марии Хачатурян, с августа 2020 года слушается в Бутырском суде, так как она была признана невменяемой. 26 января 2021 года на слушании по нему потерпевшие также заявили ходатайство о возврате дела прокурору.
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Происшествия , Видео , Криминал , Михаил Хачатурян , Ангелина Хачатурян , Мосгорсуд , СКР
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