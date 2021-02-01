Тело капитана ФСБ обнаружили в частном доме в Подмосковье

По данным источника, инцидент произошел в ночь на 30 января в деревне Оболдино. В полицию обратился мужчина, который рассказал, что они с другом в состоянии алкогольного опьянения решили пострелять из травматического пистолета.

«В один момент, отвернувшись, он услышал очередной выстрел, а когда повернулся, увидел своего приятеля лежащим», — рассказал правоохранитель.

Он отметил, что погибшим оказался 36-летний капитан ФСБ, с места происшествия было изъято оружие и служебное удостоверение. Проводится проверка, назначены экспертизы.

«Рамблер» писал, что ранее в Санкт-Петербурге двое мужчин выпили и на спор стреляли себе в голень из пневматического пистолета. В итоге пострадавших доставили в больницу.