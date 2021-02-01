Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Тело капитана ФСБ с огнестрельным ранением головы нашли в Подмосковье 

Павел Тиунов 30 минут назад
Тело капитана ФСБ обнаружили в частном доме в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Капитан Федеральной службы безопасности был найден с огнестрельным ранением в частном доме в подмосковном коттеджном поселке «Заповедник». Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.
По данным источника, инцидент произошел в ночь на 30 января в деревне Оболдино. В полицию обратился мужчина, который рассказал, что они с другом в состоянии алкогольного опьянения решили пострелять из травматического пистолета.

«В один момент, отвернувшись, он услышал очередной выстрел, а когда повернулся, увидел своего приятеля лежащим», — рассказал правоохранитель.

Он отметил, что погибшим оказался 36-летний капитан ФСБ, с места происшествия было изъято оружие и служебное удостоверение. Проводится проверка, назначены экспертизы.
«Рамблер» писал, что ранее в Санкт-Петербурге двое мужчин выпили и на спор стреляли себе в голень из пневматического пистолета. В итоге пострадавших доставили в больницу.
Экс-мэр Владивостока Пушкарев стал фигурантом нового уголовного дела
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Комментарии 26
Происшествия , ФСБ , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Москве прощаются с Василием Лановым
00:41
В Москве прощаются с Василием Лановым
Общество
Российские пилоты Су-24 напугали американский эсминец
00:30
Российские пилоты Су-24 напугали американский эсминец
Армия Войска
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
00:33
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
Происшествия
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
00:23
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
00:32
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
Происшествия
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
00:45
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
Общество
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
00:37
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
Армия
Учение со связистами ЦВО показали на видео
01:03
Учение со связистами ЦВО показали на видео
Армия
Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео
00:08
Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео
Происшествия
Видео с блогером в купальнике «Бората» на Кавказе
00:48
Видео с блогером в купальнике «Бората» на Кавказе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение