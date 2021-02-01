Москвича ограбили, напоив неизвестной жидкостью

«Мужчина обратился в полицию с сообщением о разбое. По его словам, в ночь на 30 января у кафе на ул. Большая Лубянка он сел в Mercedes, в которой находились трое неизвестных. Один из них предложил потерпевшему воды. Выпив из бутылки с неустановленной жидкостью, заявитель потерял сознание. Его обнаружили на ул. Старослободская с переохлаждением и госпитализировали. Очнувшись в медучреждении мужчина обнаружил отсутствие телефона, часов Breitling, паспорта, банковских карты — с них были списаны деньги», — рассказали в ведомстве.