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Москва

Часы Breitling и деньги похитили у москвича, после того как он выпил из бутылки с неизвестной жидкостью 

Агентство «Москва» и ещё 1 45 минут назад
Москвича ограбили, напоив неизвестной жидкостью
Фото: ТАСС
Часы Breitling и другие личные вещи похитили трое неизвестных у жителя столицы, выпившего неустановленную жидкость из бутылки, которую они ему дали в машине, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«Мужчина обратился в полицию с сообщением о разбое. По его словам, в ночь на 30 января у кафе на ул. Большая Лубянка он сел в Mercedes, в которой находились трое неизвестных. Один из них предложил потерпевшему воды. Выпив из бутылки с неустановленной жидкостью, заявитель потерял сознание. Его обнаружили на ул. Старослободская с переохлаждением и госпитализировали. Очнувшись в медучреждении мужчина обнаружил отсутствие телефона, часов Breitling, паспорта, банковских карты — с них были списаны деньги», — рассказали в ведомстве.

Сумма материального ущерба составила около 620 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»).
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Происшествия , МВД , АГН "Москва"
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