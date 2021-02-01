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Экс-руководителя Автодора на Алтае арестовали по делу о мошенничестве 

ТАСС 13 минут назад
Экс-руководителя Автодора на Алтае арестовали
Фото: ТАСС
Бывший начальник управления автодорог "Горно-Алтайавтодор", депутат Чемальского района Николай Нечаев арестован в Республике Алтай по делу о мошенничестве и хищении бюджетных средств на сумму около 3,4 млн рублей. Об этом сообщил пресс-центр Горно-Алтайского городского суда.

"Нечаев взят под стражу до 28 марта 2021 года. Он обвиняется в причинении ущерба бюджету Республики Алтай в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По данным регионального следственного управления СКР, Нечаев стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По версии следствия, бывший начальник казенного учреждения, зная, что компания-подрядчик, фактическим собственником которой являлся он сам, не выполнила часть работ по ремонту гравийного покрытия на автодороге от Черги до природного парка "Белуха", дал поручение принять невыполненные работы.

"Он дал поручение подписать соответствующие акты о приемке работ, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат, содержащие ложные сведения. В результате действий злоумышленника на основании подложных документов с расчетного счета учреждения подрядчику были перечислены более 28,3 млн рублей, в том числе за фактически невыполненные работы, в связи с чем бюджету региона был причинен ущерб на сумму порядка 3,4 млн рублей", — отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время по уголовному делу проходят обыски и допросы.
Нечаев является депутатом Совета депутатов Чемальского района по избирательному округу №4.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Николай Нечаев , Автодор , Алтай , Монголия , Республика Алтай
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