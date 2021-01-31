Генерал ФСБ прокомментировал незаконные акции 

"Они сами не знают, чего хотят… Мы сегодня имеем дело с сумбурно эмоциональным протестом, не имеющим перспектив. И наверное, многие уже к этому пришли. Они хотят поучаствовать в каких-то общественных событиях, но вектор их действия направлен в никуда. Поэтому сегодня и народу, думаю, было меньше", — сказал Михайлов.