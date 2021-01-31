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Москва

Генерал ФСБ прокомментировал незаконные акции 

РИА Новости 2 часа назад
Генерал ФСБ прокомментировал незаконные акции
Фото: РИА Новости
Участников несогласованных акций в РФ в воскресенье было меньше, чем 23 января, потому что люди поняли, что протест не имеет перспектив, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета движения "Сильная Россия" Александр Михайлов.
В частности, в Москве, по данным полиции, в несогласованной акции протеста приняли участие 2 тысячи человек. Неделей ранее столичный главк сообщал о 4 тысячах участниках незаконной акции.

"Они сами не знают, чего хотят… Мы сегодня имеем дело с сумбурно эмоциональным протестом, не имеющим перспектив. И наверное, многие уже к этому пришли. Они хотят поучаствовать в каких-то общественных событиях, но вектор их действия направлен в никуда. Поэтому сегодня и народу, думаю, было меньше", — сказал Михайлов.

Также, по мнению генерала, снизить количество участвующих в несогласованных акциях позволила и профилактическая работа органов власти: разъяснения и объяснения о негативных последствиях за участие в акциях, штрафы, задержания.

"Сработала профилактическая деятельность… Невнятный протест с непонятными целями. Поэтому и народу стало меньше", — добавил он.

В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Происшествия , Дмитрий Песков , Александр Михайлов , Владимир Путин , ФСБ , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости
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