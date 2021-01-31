При пожаре в жилом доме в Сергиевом Посаде пострадал человек 

В Сергиевом Посаде сгорела квартира жилого дома на проспекте Красной Армии. Сведения о пострадавших разнятся: есть данные, что погиб человек.
Об инциденте сообщает РИАМО со ссылкой на управление МЧС России по Московской области.
Информация о пожаре поступила сегодня в три часа дня. Горела квартира в доме №197/2.
«В 15:38 — ликвидация пожара. Есть пострадавший», — рассказали спасатели.
При этом канал 360, также ссылаясь на МЧС, сообщает, что в ходе пожара один человек погиб.
В соцсетях жильцы соседних квартир рассказали, как проходила эвакуация.
«Я эвакуировалась из подъезда последней, все было очень быстро, во всяком случае для меня… вообще все это очень страшно», — написала свидетельница происшествия.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Сергиевом Посаде произошел пожар, охвативший 750 метров кровли.