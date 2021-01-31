Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

При пожаре в жилом доме в Сергиевом Посаде пострадал человек 

Майк Габриелян 1 час назад
В Сергиевом Посаде сгорела квартира жилого дома на проспекте Красной Армии. Сведения о пострадавших разнятся: есть данные, что погиб человек.
Об инциденте сообщает РИАМО со ссылкой на управление МЧС России по Московской области.
Информация о пожаре поступила сегодня в три часа дня. Горела квартира в доме №197/2.

«В 15:38 — ликвидация пожара. Есть пострадавший», — рассказали спасатели.

При этом канал 360, также ссылаясь на МЧС, сообщает, что в ходе пожара один человек погиб.
В соцсетях жильцы соседних квартир рассказали, как проходила эвакуация.

«Я эвакуировалась из подъезда последней, все было очень быстро, во всяком случае для меня… вообще все это очень страшно», — написала свидетельница происшествия.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Сергиевом Посаде произошел пожар, охвативший 750 метров кровли.
Происшествия , МЧС , РИАМО
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Танец Бритни Спирс в откровенном наряде сняли на видео
01:21
Танец Бритни Спирс в откровенном наряде сняли на видео
Шоу-бизнес
Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и попала на видео
00:12
Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и попала на видео
Общество
Спуск корабля «Сергей Котов» в Керчи сняли на видео
01:14
Спуск корабля «Сергей Котов» в Керчи сняли на видео
Войска
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео
00:49
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео
Общество
Опубликовано видео последствий обрыва высоковольтного кабеля на Сахалине
00:49
Опубликовано видео последствий обрыва высоковольтного кабеля на Сахалине
Происшествия
Драку бойцов ММА после боя на ринге сняли на видео
00:23
Драку бойцов ММА после боя на ринге сняли на видео
Происшествия
Крупные пауки заполонили дом женщины и попали на видео
00:44
Крупные пауки заполонили дом женщины и попали на видео
В мире
Водитель маршрутки подрался со школьником и попал на видео
00:35
Водитель маршрутки подрался со школьником и попал на видео
Происшествия
Тройное ДТП со скорой помощью попало на видео
00:34
Тройное ДТП со скорой помощью попало на видео
Происшествия
Разгон протестующих в Париже попал на видео
01:54
Разгон протестующих в Париже попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение