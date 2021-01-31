При пожаре в жилом доме в Сергиевом Посаде пострадал человек 

В Сергиевом Посаде сгорела квартира жилого дома на проспекте Красной Армии. Сведения о пострадавших разнятся: есть данные, что погиб человек.

Информация о пожаре поступила сегодня в три часа дня. Горела квартира в доме №197/2.

«В 15:38 — ликвидация пожара. Есть пострадавший», — рассказали спасатели.

При этом канал 360, также ссылаясь на МЧС, сообщает , что в ходе пожара один человек погиб.

В соцсетях жильцы соседних квартир рассказали, как проходила эвакуация.

«Я эвакуировалась из подъезда последней, все было очень быстро, во всяком случае для меня… вообще все это очень страшно», — написала свидетельница происшествия.