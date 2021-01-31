Мужчина застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фото с любовником 

Индии мужчина застрелил свою сестру накануне дня свадьбы. Шокирующий инцидент произошел неделю назад в штате Уттар-Прадеш. Родственник увидел в интернете фотографии, компрометирующие сестру, и убил ее, сообщает газета Hindustan.

По данным издания, у жертвы 4 года длился роман с неким мужчиной. Последний узнал, что пассия собралась замуж и выложил в Сеть их совместные фото. Они быстро распространились по соцсетям. Брат невесты увидел снимки, пришел в ярость и застрелил ее всего за 24 часа до свадьбы. Пистолет убийца одолжил у приятеля.

Известно, что семья знала о секретных отношениях и просила любовника жениться на девушке. Однако он отказывался. Поэтому родня решила выдать ее замуж за другого мужчину.

Между тем полиция задержала обвиняемого, он признался в преступлении.