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Мужчина застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фото с любовником 

Майк Габриелян 32 минуты назад
Мужчина застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фото с любовником
Фото: depositphotos.com
В Индии мужчина застрелил свою сестру накануне дня свадьбы. Шокирующий инцидент произошел неделю назад в штате Уттар-Прадеш. Родственник увидел в интернете фотографии, компрометирующие сестру, и убил ее, сообщает газета Hindustan.
По данным издания, у жертвы 4 года длился роман с неким мужчиной. Последний узнал, что пассия собралась замуж и выложил в Сеть их совместные фото. Они быстро распространились по соцсетям. Брат невесты увидел снимки, пришел в ярость и застрелил ее всего за 24 часа до свадьбы. Пистолет убийца одолжил у приятеля.
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Известно, что семья знала о секретных отношениях и просила любовника жениться на девушке. Однако он отказывался. Поэтому родня решила выдать ее замуж за другого мужчину.
Между тем полиция задержала обвиняемого, он признался в преступлении.
Ранее «Рамблер» сообщал, что пакистанец убил сестру и брата за переслащенный шербет.
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Происшествия , В мире
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