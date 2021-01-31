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СМИ: в Могадишо произошел взрыв 

ТАСС 1 час назад
В столице Сомали произошел взрыв
Фото: РИА Новости
В Могадишо 31 января произошел взрыв. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe.
По его данным, взрыв произошел на блокпосту около гостиницы Afrik Hotel, находящейся в южной части города вблизи аэропорта. Зданию гостиницы нанесен существенный ущерб.
В свою очередь сомалийская радиостанция Dalsan передает, что боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб" штурмовали Afrik Hotel. Уже произошли три взрыва, слышна стрельба. Поступает информация о том, что исламисты проникли в здание гостинцы и там началась ожесточенная перестрелка.
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Происшествия , В мире , Аш-Шабаб , Могадишо , Сомали
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