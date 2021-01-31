В столице Сомали произошел взрыв

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Могадишо 31 января произошел взрыв. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe.

По его данным, взрыв произошел на блокпосту около гостиницы Afrik Hotel, находящейся в южной части города вблизи аэропорта. Зданию гостиницы нанесен существенный ущерб.