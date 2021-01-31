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Москва

В Москве завершилась несанкционированная акция 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В Москве завершилась несанкционированная акция
Фото: ТАСС
Несогласованная акция завершилась в Москве. Как передают корреспонденты ТАСС, на Комсомольской площади, в районе станций метро "Красносельская" и "Бауманская", ставшие последними точками в попытке провести несанкционированное мероприятие, скоплений людей уже нет, полиция вытеснила собравшихся с улиц, большинство из них спустились в метро и разъехались.
На Комсомольской площади полицейские снимают оцепление. Обстановка на других центральных улицах также спокойная, хотя возле станций метро дежурят усиленные наряды полиции.
Организаторы несогласованной акции призывали в полдень собраться на Лубянской площади, которая была оцеплена, а подходы к ней были перекрыты заранее. Митингующих задерживали на станциях метро "Чистые пруды" и "Трубная", наиболее близких к Лубянке, затем участники акции сместились к метро "Красные ворота" и Сухаревской площади, но полиция вытеснила их и оттуда.
Юлию Навальную задержали в Москве
Как передавали корреспонденты ТАСС, участники несанкционированной акции устроили шествие от Комсомольской площади до СИЗО "Матросская Тишина", где содержится условно осужденный Алексей Навальный. По дороге они перекрывали улицы, устраивали стычки с полицией и кидали в них снежки. Полиция вместе с Росгвардией задержала часть митингующих, применив спецсредства к тем, кто оказывал сопротивление. Часть собравшихся задержали и возле СИЗО. Оттуда некоторые участники акции вернулись на Комсомольскую площадь, где полиция совестно с ОМОН вновь пресекла попытку устроить митинг.
По данным московской полиции, в акции участвовали около 2 тыс. человек. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, задержаны порядка 150 человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.
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Происшествия , Юлия Навальная , Алексей Навальный , Росгвардия , Генпрокуратура РФ , МВД , ФСИН , Москва
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