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В Дагестане полицейский спас двух мужчин из горящей машины 

РИА Новости 1 час назад
Полицейский спас двух человек из горящей машины в Дагестане
Фото: РИА Новости
Полицейский спас двух мужчин из горящего автомобиля после аварии в Дагестане, сообщило региональное МВД.
Сообщается, что в Кумторкалинском районе столкнулись два легковых автомобиля, один из них загорелся. Очевидцем этой ситуации стал полицейский Абдулбасыр Чинчаров.

"Не раздумывая, полицейский подбежал к горящему автомобилю, увидев, что двери заблокированы, а в машине находятся люди, он разбил стекло, вытащил водителя, оттащив его на безопасное расстояние. В машине оставался еще один человек, одежда на котором уже горела. Полицейскому, несмотря на пламя, все же удалось вытащить пострадавшего из автомобиля", — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Отмечается, что один из пострадавших уже выписан из больницы, другой идет на поправку.
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Происшествия , МВД
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