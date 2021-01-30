Полицейский спас двух человек из горящей машины в Дагестане

Полицейский спас двух мужчин из горящего автомобиля после аварии в Дагестане , сообщило региональное МВД

Сообщается, что в Кумторкалинском районе столкнулись два легковых автомобиля, один из них загорелся. Очевидцем этой ситуации стал полицейский Абдулбасыр Чинчаров.

"Не раздумывая, полицейский подбежал к горящему автомобилю, увидев, что двери заблокированы, а в машине находятся люди, он разбил стекло, вытащил водителя, оттащив его на безопасное расстояние. В машине оставался еще один человек, одежда на котором уже горела. Полицейскому, несмотря на пламя, все же удалось вытащить пострадавшего из автомобиля", — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Отмечается, что один из пострадавших уже выписан из больницы, другой идет на поправку.