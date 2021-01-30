Польский самолет вынужденно сел в Екатеринбурге

"Рейс LOT-98 Сеул — Варшава совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров", — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы аэропорта, после посадки пассажиру была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга, а воздушное судно продолжило полет в пункт назначения.