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В Екатеринбурге самолет вынужденно сел из-за ухудшения здоровья пассажира 

РИА Новости 10 минут назад
Польский самолет вынужденно сел в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости
Самолет, выполнявший рейс из Сеула в Варшаву, приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

"Рейс LOT-98 Сеул — Варшава совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров", — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы аэропорта, после посадки пассажиру была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга, а воздушное судно продолжило полет в пункт назначения.
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Происшествия , Аэропорт Кольцово , РИА Новости
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