Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Криптовалюта в деле: сумма инкриминируемых Навальному растрат может существенно возрасти 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Сумма инкриминируемых Навальному растрат может возрасти
Фото: Reuters © Instagram @NAVALNY/Social Media/ Zamir Usmanov/Global Look Press
Размер инкриминируемых Алексею Навальному и его соратникам хищений из ФБК* и связанных с ним фондов может возрасти в 1,6 раза — с 356 млн до почти 587 млн рублей. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, следствие установило круг предполагаемых соучастников растрат и пропорции, в которых они выводили деньги.
Изначально Следственный комитет России сообщал, что для нужд Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и связанных с ним фондов было собрано 588 млн рублей, 356 млн из которых Навальный «совместно с иными лицами» потратил «на личные цели».
Как стало известно RT, сейчас обе суммы уточняются. Размеры поступивших и похищенных средств «могут быть скорректированы в сторону увеличения», сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, размер пожертвований в фигурирующие в деле фонды в 2016—2019 годах может оказаться больше с учётом анонимных криптовалютных транзакций.
Так, по подсчётам RT, в период с декабря 2016-го по июль 2019 года на связанный с командой Навального биткоин-кошелёк поступило свыше 350 млн рублей.
При этом в рамках расследования дела о мошенничестве в ФБК уже получены предварительные данные о том, что сотрудники фондов могли вывести не 356 млн, а почти 587 млн рублей, сообщил источник.
Все эти средства, по предварительной информации, вывели восемь человек «из близкого окружения Навального». При этом на каждого пришлось от 3,6 млн до 348,85 млн рублей.

«Алексею Навальному, который лично не принимал участия в финансовых операциях, следствие отводит роль организатора», — добавил источник.

Таким образом, всем причастным к делу о хищении стоит готовится к новым допросам и, весьма вероятно, к новым обвинениям, считает доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС Сергей Карнаухов.

«Если докажут причастность, им будет предъявлено дополнительное обвинение. Тем, кто находится за рубежом, могут предъявить заочное обвинение и начать их розыск по каналам Интерпола», — пояснил RT Карнаухов.

При этом, по словам эксперта, в случае ареста руководства ФБК по делу о мошенничестве, деятельность организации может быть парализована.

«Деятельность фонда уже весьма условна, а в дальнейшем в связи с этой ситуацией станет просто невозможной», — отметил собеседник RT.

Напомним, что в августе 2019 года СК возбудил первое уголовное дело в отношении ФБК об отмывании 1 млрд рублей, поступивших на финансирование фонда. После этого органами следствия в структурах ФБК и у его сотрудников проводились обыски, блокировались счета.
В июле 2020 года Навальный объявил о ликвидации фонда.
Сейчас, спустя полгода, организация де-юре представлена двумя фондами: собственно АНО «Фонд борьбы с коррупцией», которую основал Навальный, а также санкт-петербургским Фондом защиты прав граждан (ФЗПГ), который, согласно опубликованной на сайте ФБК оферте, сейчас принимает пожертвования.
Таким образом, объявленная ликвидация ФБК не состоялась и, по сути, оказалась, как писал RT, «обычной сменой вывески».
После возбуждения в декабре прошлого года второго уголовного дела о мошенничестве с пожертвованиями в ФБК RT в своём расследовании отмечал, что это может затронуть многих соратников Навального. Некоторые из них, в том числе руководитель сети региональных штабов Леонид Волков, экс-директор ФБК Роман Рубанов и исполнительный директор фонда Владимир Ашурков, находятся за границей.
29 января СК объявил Волкова в розыск в связи с предъявленным ему заочно обвинением в вовлечении подростков в незаконные митинги.
Источники RT в правоохранительных органах впоследствии рассказали, что по данному делу будет назначена финансово-экономическая экспертиза. Специалистам предстоит выяснить, откуда средства поступали в ФБК и связанные с ним фонды и как именно тратились.
Сам основатель ФБК, задержанный 17 января по возвращении из Германии, сейчас находится под стражей в ожидании суда по вопросу об изменении условного срока на реальный по ранее вынесенным приговорам о хищении и растрате. Судебное заседание назначено на 2 февраля.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
RT на русском: последние новости
Против судьи Новосибирского областного суда возбудили уголовное дело Против судьи Новосибирского областного суда возбудили уголовное дело РИА Новости: задержан подозреваемый в нападении на россиян в Стамбуле РИА Новости: задержан подозреваемый в нападении на россиян в Стамбуле Зампрокурора Ленинского района ЕАО задержан Зампрокурора Ленинского района ЕАО задержан
Комментарии 6
Происшествия , Алексей Навальный , Леонид Волков , Роман Рубанов , Владимир Ашурков , Сергей Карнаухов , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , СКР , МВД , Интерпол , РАНХиГС , Германия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
01:35
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
Происшествия
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
01:05
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
Общество Происшествия
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
00:24
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
Общество
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
01:39
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
Войска
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
02:06
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
00:11
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Общество
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
00:10
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
В мире
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение