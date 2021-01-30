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Москва

В Москве задержали главного редактора «Медиазоны» 

Свободные новости и ещё 1 1 час назад
В Москве на выходе из дома задержали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, сообщаетсегодня, 30 января, интернет-издание.
Журналист успел уточнить, что его задержали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском «якобы за участие в акции или призывы [к участию]». Силовики ждали Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с сыном.
«Апология протеста» в Telegram уточняет, что Смирнову вменяют нарушение закона о митингах (статья 20.2 КоАП).
  • Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест брата Алексея Навального Олега Навального по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января.
  • Под домашний арест до 23 марта по этому же делу отправлен координатор столичного штаба Навального Олег Степанов и продюсер YouTube-канала «Навальный Live» Любовь Соболь.
  • Лидера профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину Тверской суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца.
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Комментарии 38
Происшествия , Видео , Алексей Навальный , Олег Степанов , Мария Алехина , Олег Навальный , Сергей Смирнов , Анастасия Васильева , Москва
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