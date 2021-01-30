В Москве задержали главного редактора «Медиазоны» 

Журналист успел уточнить, что его задержали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском «якобы за участие в акции или призывы [к участию]». Силовики ждали Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с сыном.

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест брата Алексея Навального Олега Навального по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января.

Под домашний арест до 23 марта по этому же делу отправлен координатор столичного штаба Навального Олег Степанов и продюсер YouTube-канала «Навальный Live» Любовь Соболь.

Лидера профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину Тверской суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца. «Апология протеста» в Telegram уточняет, что Смирнову вменяют нарушение закона о митингах (статья 20.2 КоАП).