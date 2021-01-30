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Москва

Зампрокурора Ленинского района ЕАО задержан 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Зампрокурора Ленинского района ЕАО задержан
Фото: ТАСС
Заместитель прокурора Ленинского района Еврейской автономной области Николай Колодко был задержан, сообщает прокуратура ЕАО.
Отмечается, что Колодко подозревается в получении взятки.

«Проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя прокурора Ленинского района Николая Колодко», — говорится в сообщении прокуратуры.

На данный момент рассматривается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого.
20 декабря 2020 года начальник Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (подразделение филиала РЖД) был задержан по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , РЖД , Еврейская Автономная Область
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