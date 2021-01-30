В Абхазии завели дело после исчезновения россиянки

Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело после того, как в Гагре пропала россиянка Елена Федотова. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры республики. Сообщается, что россиянка пропала 17 января.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК Республики Абхазия "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку"", — говорится в сообщении.
В настоящий момент проводятся следственные действия. Ранее в Абхазии спасли двух альпинистов из Москвы.