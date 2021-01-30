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Москва

В Абхазии возбудили уголовное дело после исчезновения россиянки 

Газета.Ru и ещё 3 31 минуту назад
В Абхазии завели дело после исчезновения россиянки
Фото: РИА Новости
Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело после того, как в Гагре пропала россиянка Елена Федотова. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры республики. Сообщается, что россиянка пропала 17 января.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК Республики Абхазия "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку"", — говорится в сообщении.

В настоящий момент проводятся следственные действия. Ранее в Абхазии спасли двух альпинистов из Москвы.
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Происшествия , Криминал , Громкие уголовные дела , Елена Федотова , Абхазия , Москва , Нижегородская Область , Нижний Новгород
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