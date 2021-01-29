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Москва

Пассажир упал на пути в московском метро 

News.ru 22 минуты назад
Пассажир упал на пути в метро Москвы
Фото: ТАСС
На Калужско-Рижской линии столичного метро на рельсы упал пассажир. Машинисту одного из составов пришлось применить экстренное торможение.
Инцидент произошёл на станции «Сухаревская». В московском дептрансе отметили, что пассажир был оперативно поднят на платформу. О его состоянии ничего не сообщается.
В настоящее время движение поездов по оранжевой ветке осуществляется в соответствии с графиком, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее дептранс опубликовал памятку о том, как нужно себя вести в случае падения на рельсы в метро. В ней поясняется, что при отсутствии прибывающего поезда в зоне видимости необходимо идти к тоннелю по направлению движения состава и встать за чёрно-белой рейкой, где дожидаться помощи сотрудников метрополитена. При этом нельзя касаться контактного рельса, который находится под высоким напряжением.
Если же поезд близко, то следует лечь лицом вниз между рельсами и головой к составу. В этой позе необходимо оставаться, не двигаясь, до прибытия помощи.
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Происшествия , Москва
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