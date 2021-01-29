Лжесотрудники банков пойдут под суд за аферы в Москве на 11 млн

Москве двое лжесотрудников банков пойдут под суд за аферы, в ходе которых у восьмерых потерпевших было похищено более 11,2 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 29 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 41-летний житель Сочи и 41-летний житель Московской области представлялись потерпевшим сотрудниками служб безопасности банков. Под предлогом сохранения денег сообщники обманом получали данные для доступа к банковским картам потерпевших, а потом тратили средства с них в торгово-розничных сетях столицы.

Путем дистанционной оплаты товаров соучастники похитили денежные средства восьмерых граждан на общую сумму более 11,2 миллионов рублей. Фигуранты обвиняются по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ. В настоящее время они арестованы. Их уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.