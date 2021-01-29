Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Лжесотрудники банков пойдут под суд за аферы в Москве на 11 миллионов рублей 

Lenta.ru 3 часа назад
Лжесотрудники банков пойдут под суд за аферы в Москве на 11 млн
Фото: Станислав Денисенко / «Коммерсантъ»
В Москве двое лжесотрудников банков пойдут под суд за аферы, в ходе которых у восьмерых потерпевших было похищено более 11,2 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 29 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, 41-летний житель Сочи и 41-летний житель Московской области представлялись потерпевшим сотрудниками служб безопасности банков. Под предлогом сохранения денег сообщники обманом получали данные для доступа к банковским картам потерпевших, а потом тратили средства с них в торгово-розничных сетях столицы.
Путем дистанционной оплаты товаров соучастники похитили денежные средства восьмерых граждан на общую сумму более 11,2 миллионов рублей. Фигуранты обвиняются по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ. В настоящее время они арестованы. Их уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
12 января прокурор Москвы Денис Попов сообщил, что число зарегистрированных в 2020 году в столице телефонных мошенничеств и преступлений, связанных с хищениями средств с банковских карт, выросло в два раза.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Последние новости
Опубликовано видео изнутри дворца в Геленджике Опубликовано видео изнутри дворца в Геленджике Байден в разговоре с Путиным поднял тему Навального Байден в разговоре с Путиным поднял тему Навального Следователи подтвердили задержание Тимы Белорусских с наркотиками Следователи подтвердили задержание Тимы Белорусских с наркотиками
Комментарии
Происшествия , Денис Попов , Lenta.ru , Краснодарский Край , Москва , Московская область , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение