Ефремов отказался от смягчения режима заключения 

Адвокат Михаила Ефремова Пётр Хархорин рассказал о своём последнем разговоре с актёром, отбывающим срок за ДТП со смертельным исходом.

Юрист в беседе с KP.RU отметил, что Ефремов в колонии «своей привычной самоиронии, к счастью, не растерял». Артист, в частности, сказал адвокату, что работает укротителем молний. Хархорин уточнил, что на самом деле деле актёр ставит замки в пошивочном цехе.

Но в то же время он очень печален, угнетён, не может себе простить этой аварии, — признался юрист.

Хархорин во время последнего визита подписал кассационную жалобу Ефремова, скоро её должны направить в суд. Заключённый добавил к документу короткую записку с просьбой о снижении срока.

Но вот что интересно: зашел у нас разговор о режиме содержания. Вообще-то за подобные преступления полагается колония-поселение: нельзя за неосторожные деяния судить, как за умышленное убийство. Но от попыток смягчения режима Михаил Олегович резко отказался, мол, не надо ему никакой колонии-поселения, — сообщил адвокат.