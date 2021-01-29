Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Ефремов отказался от смягчения режима заключения 

News.ru 14 минут назад
Ефремов отказался от смягчения режима заключения
Фото: РИА Новости
Адвокат Михаила Ефремова Пётр Хархорин рассказал о своём последнем разговоре с актёром, отбывающим срок за ДТП со смертельным исходом.
Юрист в беседе с KP.RU отметил, что Ефремов в колонии «своей привычной самоиронии, к счастью, не растерял». Артист, в частности, сказал адвокату, что работает укротителем молний. Хархорин уточнил, что на самом деле деле актёр ставит замки в пошивочном цехе.
Но в то же время он очень печален, угнетён, не может себе простить этой аварии, — признался юрист.
Хархорин во время последнего визита подписал кассационную жалобу Ефремова, скоро её должны направить в суд. Заключённый добавил к документу короткую записку с просьбой о снижении срока.
Но вот что интересно: зашел у нас разговор о режиме содержания. Вообще-то за подобные преступления полагается колония-поселение: нельзя за неосторожные деяния судить, как за умышленное убийство. Но от попыток смягчения режима Михаил Олегович резко отказался, мол, не надо ему никакой колонии-поселения, — сообщил адвокат.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
News.ru: последние новости
Предполагаемый преступник задержан в метро из-за отсутствия перчаток Предполагаемый преступник задержан в метро из-за отсутствия перчаток Россиянина осудили на семь лет за госизмену Россиянина осудили на семь лет за госизмену Потерпевшие по делу Шамсутдинова подали апелляцию на приговор Потерпевшие по делу Шамсутдинова подали апелляцию на приговор
Комментарии 2
Происшествия , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение