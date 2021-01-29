В Москве майор полиции попался на взятке в 5 миллионов 

Москве майор полиции был уличен в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Некоторое время назад мужчина по фамилии Щербак обратился в Главное управление собственной безопасности МВД с заявлением о том, что неизвестные люди предложили ему прекратить проведение полицейской проверки в его отношении, заплатив пять миллионов рублей сотруднику 4-го отдела УСБ по Москве майору Сергею Романову

Некоторое время спустя Щербак под контролем коллег Романова передал тому указанную сумму. Майор был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело. Его материалы переданы в Следственный комитет . Получение взятки в особо крупном размере (более миллиона рублей) наказывается вплоть до лишения свободы на 15 лет.

В середине января, как сообщал «Рамблер», стало известно, что исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Солнечногорску задержан за получение взятки в размере 250 тысяч рублей за непроведение проверки, непривлечение к уголовной ответственности и общее покровительство одной из компаний.