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В Москве майор полиции попался на взятке в 5 миллионов 

Артём Кульша 2 часа назад
В Москве майор полиции попался на взятке в 5 миллионов
Фото: РИА Новости
В Москве майор полиции был уличен в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Некоторое время назад мужчина по фамилии Щербак обратился в Главное управление собственной безопасности МВД с заявлением о том, что неизвестные люди предложили ему прекратить проведение полицейской проверки в его отношении, заплатив пять миллионов рублей сотруднику 4-го отдела УСБ по Москве майору Сергею Романову.
Некоторое время спустя Щербак под контролем коллег Романова передал тому указанную сумму. Майор был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело. Его материалы переданы в Следственный комитет. Получение взятки в особо крупном размере (более миллиона рублей) наказывается вплоть до лишения свободы на 15 лет.
В середине января, как сообщал «Рамблер», стало известно, что исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Солнечногорску задержан за получение взятки в размере 250 тысяч рублей за непроведение проверки, непривлечение к уголовной ответственности и общее покровительство одной из компаний.
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Происшествия , Сергей Романов , СКР , МВД
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