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Экс-главу минздрава Омской области объявили в международный розыск 

Газета.Ru и ещё 5 11 часов назад
Экс-главу минздрава Омской области объявили в международный розыск
Фото: Пресс-служба правительства Омской области Ирина Солдатова
Бывшего министра здравоохранения Омской области Ирину Солдату объявили в международный розыск. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону. Как отмечается, Солдатова на неоднократные вызовы следователя уклонялась от явки, скрываясь за границей.

"В отношении нее по ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а Солдатова объявлена в международный розыск", — указано в сообщении ведомства.

Там также отмечается, что Солдатова подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, она организовала закупку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости, в результате чего региональному минздраву был нанесен ущерб в размере 105 млн рублей.
С ее же нахождением на посту главы ведомства связан инцидент, когда скорые из-за нехватки больничных мест привезли пациентов к зданию минздрава. После этого Солдатова была уволена.
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Происшествия , Минздрав РФ , Дубай , ОАЭ , Омск , Омская Область
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