Жительница Кубани узнала о продаже своей квартиры из квитанции за ЖКУ

Жительница Кубани узнала, что лишилась своей квартиры из квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, 86-летняя пенсионерка хотела оплатить счета, однако в одной из квитанций обнаружила, что в качестве собственника недвижимости указано неизвестное ей лицо.

Выяснилось, что россиянка якобы сама продала квартиру в апреле прошлого года. Копия соответствующего договора находилась в местном управлении Росреестра . При этом пострадавшая не заключала ни с кем никаких сделок и денег за жилье не получала.

По факту предполагаемого мошенничества возбуждено уголовное дело.