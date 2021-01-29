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Россиянка узнала о продаже своей квартиры из квитанции за услуги ЖКХ 

РИА Новости 17 минут назад
Жительница Кубани узнала о продаже своей квартиры из квитанции за ЖКУ
Фото: РИА Новости
Жительница Кубани узнала, что лишилась своей квартиры из квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.
По данным ведомства, 86-летняя пенсионерка хотела оплатить счета, однако в одной из квитанций обнаружила, что в качестве собственника недвижимости указано неизвестное ей лицо.
Выяснилось, что россиянка якобы сама продала квартиру в апреле прошлого года. Копия соответствующего договора находилась в местном управлении Росреестра. При этом пострадавшая не заключала ни с кем никаких сделок и денег за жилье не получала.
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По факту предполагаемого мошенничества возбуждено уголовное дело.
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