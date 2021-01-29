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Суд взыскал 107 млн рублей с экс-мэра Горно-Алтайска 

ТАСС и ещё 2 3 часа назад
Суд взыскал 107 млн рублей с экс-мэра Горно-Алтайска
Фото: РИА Новости
Горно-Алтайский городской суд удовлетворил очередной иск прокурора о взыскании ущерба с бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, приговоренного к условному сроку за мошенничество и должностные преступления, сообщает пресс-центр республиканской прокуратуры в пятницу.

"Облогин дал письменные гарантии от имени администрации города отвечать по обязательствам ООО "Управляющая компания Центральная" по договорам кредитной линии и на выполнение работ по проектированию, монтажу индивидуальных тепловых пунктов. В связи с неисполнением ООО своих обязательств судебными решениями с администрации города в пользу АКБ "Ноосфера" взысканы 20 млн рублей, ОАО "Алтайэнергосбыт" — 84,3 млн рублей, начисленные проценты и судебные расходы. Действия Облогина повлекли незаконное извлечение из бюджета свыше 107 млн рублей", — говорится в сообщении.

В рамках рассмотрения гражданского дела суд согласился с требованием прокурора республики и принял решение о взыскании с Облогина этой суммы в пользу бюджета города.
Это уже второй иск прокуратуры к экс-мэру. 11 января суд взыскал с Облогина 1,5 млн рублей — рыночную стоимость автомобиля, купленного им для администрации по заниженной стоимости.
Облогин 7 октября 2019 года был приговорен к четырем годам лишения свободы условно по ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ с испытательным сроком 3 года. В конце декабря 2020 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове оставил этот приговор в силе.
Суд установил, что Облогин, будучи мэром в 2011-2013 годах, купил автомобиль администрации города по заниженной цене, а также принудил ряд предпринимателей перечислять в бюджет Горно-Алтайска от 20 до 30% сумм выделяемых им субсидий. При отсутствии положительного заключения о финансовом состоянии ООО "УК Центральная" он неоднократно предоставлял компании муниципальные гарантии по обязательствам организации, поручаясь имуществом города. В связи с невыполнением обязательств перед кредиторами и банкротством компании на город была возложена обязанность выплатить долги компании в размере 107,8 млн рублей.
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Происшествия , Виктор Облогин , Генпрокуратура РФ , АКБ "Ноосфера" , Волгоград , Волгоградская Область , Кемерово , Кемеровская Область
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