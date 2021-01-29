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Член избирательной комиссии найден мертвым в Москве 

Артём Кульша 2 часа назад
Член избирательной комиссии найден мертвым в Москве
Фото: ТАСС
В Москве член участковой избирательной комиссии Олег Тарасов найден мертвым. Об этом сообщает РЕН ТВ.
63-летний Тарасов был членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса на одном из участков в Нагатинском затоне. Некоторое время назад он был обнаружен мертвым в своей квартире в центре столицы. На его теле не было найдено признаков насильственной смерти. В настоящее время причина смерти мужчины устанавливается.
В середине января, как сообщал «Рамблер», в салоне автомобиля «Мерседес» в центре Москвы был найден мертвым 68-летний мужчина без признаков насильственной смерти. Согласно предварительной информации, он скончался в результате острой сердечной недостаточности.
Тогда же актер Дмитрий Гусев был найден мертвым в своем автомобиле на парковке на 1-й Курьяновской улице в Москве. Согласно предварительной информации, он также умер в результате острой сердечной недостаточности.
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Происшествия , Олег Тарасов , Дмитрий Гусев
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