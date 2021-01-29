Член избирательной комиссии найден мертвым в Москве 

63-летний Тарасов был членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса на одном из участков в Нагатинском затоне. Некоторое время назад он был обнаружен мертвым в своей квартире в центре столицы. На его теле не было найдено признаков насильственной смерти. В настоящее время причина смерти мужчины устанавливается.

В середине января, как сообщал «Рамблер», в салоне автомобиля «Мерседес» в центре Москвы был найден мертвым 68-летний мужчина без признаков насильственной смерти. Согласно предварительной информации, он скончался в результате острой сердечной недостаточности.