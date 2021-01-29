Швейцарские ученые объяснили гибель группы Дятлова

Ученые из Швейцарии выдвинули свою версию причин гибели группы Дятлова, сообщает издание Nature.com. Они полагают, что лыжники погибли из-за сошедшей на них микролавины.

Ранее эксперты рассматривали версию о лавине, как основную, но впоследствии отказались от неё, поскольку травмы, полученные погибшими не соответствовали тем, что остаются на тела людей, попавших под толщу снега. Также не совпадало время гибели людей и схождения возможной лавины.

Швейцарские инженеры внесли в гипотезу коррективы: они уверены, что в этом случае речь идет именно о микролавине — небольшой плите снега. Специалисты полагают, что пласт сошел на лыжников через 9-13 часов после того, как они выкопали в снегу углубление, чтобы защитить свои палатки от ветра. При учете, что на членов группы Дятлова сошла микролавина, они вполне могли получить те травмы, что впоследствии на их телах были зафиксированы, говорится в отчёте швейцарских ученых. Пострадавшие лыжники, которые остались в живых в течение нескольких часов погибли от переохлаждения, констатировали эксперты.

Ранее, как сообщал «Рамблер», шведские исследователи Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен, повторившие путь группы Дятлова по Уральским горам, заявили, что причиной смерти членов группы Дятлова могли стать тяжелейшие погодные условия. По словам Хольмгрена, это мог быть катабатический ветер — уникальное природное явление, которое возникает, когда воздух, находящийся у вершины ледника, уплотняется вследствие охлаждения, после чего начинает с огромной скоростью спускаться вниз по склону.