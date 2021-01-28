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В Дагестане мужчина поджарил шашлык на Вечном огне 

Газета.Ru 1 час назад
В Дагестане мужчина поджарил шашлык на Вечном огне
Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»
В дагестанском Дербенте полиция задержала мужчину, поджаривавшего шашлык на Вечном огне в парке. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на администрацию города.
Днем в четверг социальные сети распространили видео, на котором местный житель жарит мясо на Вечном огне и советует, как приготовить шашлык правильно.

"Мужчина с видеоролика найден, его доставили в местный отдел полиции и составили протокол о нарушении", — говорится в сообщении.

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Происшествия , РИА Новости , Дербент , Республика Дагестан , Санкт-Петербург
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