Вандалы разбили памятник генералу Маргелову в Приднестровье 

«На месте происшествия эксперты обнаружили, что верхняя часть мемориальной стелы разломана на множество фрагментов, разбита и передняя часть основания памятника, на которой был изображён символ воздушно-десантных войск», — приводит РИА Новости сообщение пресс-центра МВД ПМР.