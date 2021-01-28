Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП

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Москва

Попавшего в ДТП пьяного угонщика машины покойника показали на видео 

Алевтина Жаркова 55 минут назад
В Красноярском крае пьяный водитель попал в ДТП. Житель села Верхнепашино в состоянии алкогольного опьянения отправился за очередной порцией горячительного напитка на чужом автомобиле Toyota Carina, попал в аварию и был задержан полицейскими.
При выяснении стражами порядка всех обстоятельств происшествия, обнаружилось, что любитель погонять на чужом авто, не имеет водительских прав. Кроме того, правоохранители установили, что само угнанное транспортное средство принадлежит умершему человеку.
В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, а также возбудили уголовное дело.
Происшествия , Видео
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