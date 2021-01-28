Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Испании обезвредили группировку, вымогавшую деньги у россиян 

РИА Новости и ещё 2 50 минут назад
В Испании обезвредили вымогавшую деньги у россиян группировку
Фото: Reuters
Семь человек задержаны в Испании по подозрению в вымогательстве крупных сумм денег у выходцев из России под предлогом прекращения расследований и закрытия уголовных дел, сообщила Национальная полиция.
Среди задержанных граждане России, Литвы, Украины, Сербии, Эстонии, Узбекистана, Германии, уточнили РИА Новости источники в полиции. Операция проводилась в Малаге и Мадриде.
Члены группировки внимательно изучали биографии своих жертв, в том числе, могут ли против них быть возбуждены дела в России. Сумма шантажа достигала полумиллиона евро, говорится в сообщении правоохранительных органов.
Найдя жертву, члены группировки давали понять, что у них есть доступ к полицейским данным и рычаги, чтобы возбудить или закрыть судебные дела в России. "Для того, чтобы избежать возбуждения этих дел или в случае необходимости их закрытия они требовали у своих жертв 500 тысяч евро, выдавая себя за посредников с российскими властями", говорится в сообщении полиции. Кроме того, в некоторых случаях они показывали полицейский отчет, очень похожий на настоящий, на имя испанского судьи, из которого следует, что ведется расследование. За получение копии этого отчета также требовали выкуп в полмиллиона евро.
Один член группировки был задержан в момент получения части денег от окружения одной из жертв для "разрешения его уголовных проблем в России".
Задержанных обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и членстве в преступной организации, все они находятся в предварительном заключении.
Полиция сообщает, что подозреваемые "вели богатый образ жизни", жили в "роскошных домах" и имели "дорогие машины", при этом они не занимались никакой предпринимательской деятельностью и не имели работы.
В Марбелье, Эстепоне и Михасе (провинция Малага) были проведены обыски. Наложены аресты на банковские счета, изъяты 45 тысяч евро наличными, четыре автомобиля, большое количество драгоценностей, часов и около сотни дорогих сумок (некоторые стоимостью около 20 тысяч евро).
Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
Последние новости
Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Матвиенко объяснила, почему не привилась от коронавируса Матвиенко объяснила, почему не привилась от коронавируса
Комментарии 1
Происшествия , МВД , РИА Новости , Германия , Испания , Литва , Мадрид , Малага , Сербия , Узбекистан , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
00:10
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
Происшествия
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
00:53
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
Происшествия
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
01:10
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение