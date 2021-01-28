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В Екатеринбурге возбудили несколько дел о рекламе проституции 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
В Екатеринбурге возбудили несколько дел о рекламе проституции
Фото: Reuters
УФАС по Свердловской области открыло четыре уголовных дела о рекламе проституции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления.
Речь идёт о четырёх сетях массажных салонов, действующих в городе. Реклама организаций была размещена на одном из городских павильонов, рекламном щите, хозяйственном корпусе, а также в глянцевом журнале.

«Оказание интимных услуг в указанных салонах подтверждается материалами правоохранительных органов», — уточнили в ФАС.

В службе добавили, что руководители нескольких организаций уже привлечены у уголовной ответственности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве задержали организатора публичного дома, действующего под прикрытием массажного салона.
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Происшествия , ФАС , МВД , Екатеринбург , Свердловская Область
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