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Москва

Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Porsche Cayenne сбил девушку на пешеходном переходе в Москве. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе жилого комплекса «Соколиный форт» на востоке столицы.
Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как пешеход резко начинает переходить дорогу, не глядя по сторонам, а в это время двигается, не снижая скорость.
Пострадавшая находится в больнице. По некоторым данным, у девушки сотрясение мозга и ушиб глаза.
Ранее сообщалось, что в Индии, уходя от преследования полицейских трактор переехал водоем.
Происшествия , Видео
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