Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео 

Porsche Cayenne сбил девушку на пешеходном переходе в Москве. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе жилого комплекса «Соколиный форт» на востоке столицы.
Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как пешеход резко начинает переходить дорогу, не глядя по сторонам, а в это время двигается, не снижая скорость.
Пострадавшая находится в больнице. По некоторым данным, у девушки сотрясение мозга и ушиб глаза.
Ранее сообщалось, что в Индии, уходя от преследования полицейских трактор переехал водоем.