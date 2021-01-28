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Вертолет Ми-8 при подготовке к взлету зацепил здание в поселке Богучаны Красноярского края . Об этом со ссылкой на региональное МЧС пишет ТАСС.

«Пострадавших там нет», — пояснил представитель ведомства.

По данным Telegram-канала Hue, вертолет получил серьезные повреждения при рулении. На видеокадрах, которые опубликовал канал, видно, что у машины разрушена часть хвостового отдела.

Как сообщал «Рамблер», ранее вертолет упал в реку Сухона в Нюксенском районе Вологодской области. Крушение произошло у населенного пункта Бобровское. Перед падением вертолет врезался в высоковольтную линию электропередачи.