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Вертолет врезался в здание в Красноярском крае 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Вертолет Ми-8 при подготовке к взлету зацепил здание в поселке Богучаны Красноярского края. Об этом со ссылкой на региональное МЧС пишет ТАСС.

«Пострадавших там нет», — пояснил представитель ведомства.

По данным Telegram-канала Hue, вертолет получил серьезные повреждения при рулении. На видеокадрах, которые опубликовал канал, видно, что у машины разрушена часть хвостового отдела.
Как сообщал «Рамблер», ранее вертолет упал в реку Сухона в Нюксенском районе Вологодской области. Крушение произошло у населенного пункта Бобровское. Перед падением вертолет врезался в высоковольтную линию электропередачи.
На борту находились два человека: экс-заместитель губернатора Вологодской области и генеральный директор АО «Дед Мороз» Олег Васильев. Оба погибли. Катастрофа также на время оставила без света несколько деревень.
Происшествия , Видео , Олег Васильев , МЧС , ИТАР-ТАСС
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