Россиянка избивала мешавшего пить алкоголь сына-младенца 

Жительница Нижегородской области била своего ребенка за то, что мешал ей пить алкогольные напитки. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе управления внутренних дел по региону рассказали, что 25 января в дежурную часть отдела полиции поступило заявление от жительницы Богородска. В нем она сообщила, что знакомая забрала у нее грудного сына и просит принять меры по отношению к ней.

Полицейские инициировали проведение проверки по данному факту. В ходе нее они установили, что заявительница пришла в гости к знакомой вместе со своим ребенком, принесла с собой спиртные напитки, распивала их в течение дня, а позднее несколько раз ударила сына рукой по лицу. По этой причине знакомая забрала у нее ребенка и вместе с ним ушла домой к своему сожителю.

Полицейские передали ребенка сотрудникам скорой помощи и возбудили в отношении его матери уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (наказывается вплоть до лишения свободы на три года). Ранее подозреваемая была лишена родительских прав в отношении троих детей и была судима.