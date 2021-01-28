Кондуктор в Красноярске выгнала пассажирку пинками

В Красноярске девушка-кондуктор вытолкнула женщину из автобуса ногами. Видео, снятое очевидцами, опубликовал Telegram-канал РИА Новости.
На кадрах видно, как кондуктор пытается вытолкать из салона пожилую женщину, у которой нет маски. Девушка сильно толкает пассажирку руками и ногами. Женщина сопротивляется, но в итоге оказывается на улице.
В местном дептрансе пояснили, что пассажирка была без защитной маски. Водитель по инструкции не мог продолжить движение.
— К сожалению, кондуктор поддалась на явные провокации пассажира и применила в ответ физическую силу, — передает сообщение ведомства «Лента.ру».
Полиция проведет проверку по факту случившегося.