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Кондуктор в Красноярске выгнала пассажирку из автобуса пинками 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Кондуктор в Красноярске выгнала пассажирку пинками
Фото: Telegram-канал «РИА Новости»
В Красноярске девушка-кондуктор вытолкнула женщину из автобуса ногами. Видео, снятое очевидцами, опубликовал Telegram-канал РИА Новости.
На кадрах видно, как кондуктор пытается вытолкать из салона пожилую женщину, у которой нет маски. Девушка сильно толкает пассажирку руками и ногами. Женщина сопротивляется, но в итоге оказывается на улице.
В местном дептрансе пояснили, что пассажирка была без защитной маски. Водитель по инструкции не мог продолжить движение.

— К сожалению, кондуктор поддалась на явные провокации пассажира и применила в ответ физическую силу, — передает сообщение ведомства «Лента.ру».

Полиция проведет проверку по факту случившегося.
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Происшествия , РИА Новости , Lenta.ru , Красноярск , Красноярский Край
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