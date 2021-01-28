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Москва

В подземном переходе в Челябинске прогремел взрыв 

Павел Тиунов 1 час назад
В подземном переходе в центре Челябинска произошел взрыв, после чего разгорелся пожар, сообщает Ura.ru. На данный момент известно как минимум об одном пострадавшем.
Инцидент произошел на площади Революции в переходе, который ведет к Арбитражному суду и подземному торговому комплексу «Никитинские ряды». Днём 28 января прогремел взрыв, после чего из перехода пошёл чёрный дым. С места происшествия спасатели унесли на носилках неизвестного мужчину. В настоящее время прилегающие к месту ЧП улицы перекрыты, на месте работают сотрудники МЧС. Безопасность обеспечивают полицейские.
Журналисты полагают, что взрыв мог произойти в процессе сварочных работ. По словам очевидцев, пострадавший занимался сваркой в переходе.
Изданию 74.ru в региональном управлении МЧС заявили, что пожар уже локализован, а огонь ликвидирован.

«Там произошел хлопок газового баллона, который хранился в бытовом помещении при входе в переход», — пояснили в ведомстве.

В конце лета, как сообщал «Рамблер», в Москве в жилом доме на улице Кубинка произошел взрыв газа. В результате начался пожар: жильцы верхних этажей оказались отрезаны от выхода огнем. Из дома, в том числе по пожарной лестнице были эвакуированы 10 человек. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Взрыв спровоцировал обрушение перекрытий. Два человека пострадали, среди которых — женщина, которую взрывной волной выбросило из окна.
Комментарии 4
Происшествия , Видео , МЧС , РИА Ura.ru
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