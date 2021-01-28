В центре Челябинска прогремел взрыв

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Москва

Появилось видео с места взрыва в подземном переходе в Челябинске 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В центре Челябинска произошел взрыв. В подземном переходе на площади Революции взорвался газовый баллон. По предварительным данным, пострадал один человек. На месте происшествия сейчас работают спасатели. Видео публикует Telegram-канал URA.RU.
Ранее сообщалось, что в четверг рано утром на пороховом заводе в Перми произошел пожар, в результате которого три человека получили ранения. Всем им оказывается медицинская. Очевидцы происшествия утверждали, что слышали взрыв, но официально эта информация не подтверждается.
Происшествия , Видео , РИА Ura.ru
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