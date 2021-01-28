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Москва

Кондукторша избила ногами пассажирку без маски 

Артём Кульша 33 минуты назад
В Красноярске кондуктор избила ногами пассажирку без защитной маски. Об этом сообщает РИА Новости.
Вчера средства массовой информации распространили видеозапись, на которой кондуктор выталкивает пассажирку без маски из салона автобуса и бьет ее ногами. На самом кондукторе маски также нет. Сообщалось, что инцидент имел место в Красноярске в салоне автобуса маршрута №88.
В пресс-службе управления внутренних дел по Красноярскому краю подтвердили факт инцидента и сообщили о проведении доследственной проверки в связи с ним.
Некоторое время назад в Петропавловске-Камчатском пассажир автобуса маршрута №23 напал на водителя за то, что тот отказался везти его без маски. В результате произошедшего водитель не пострадал. Он обратился в полицию с заявлением об инциденте.
В октябре, как сообщал «Рамблер», мужчина напал на женщину сначала на платформе на станции «Профсоюзная» Московского метрополитена, а затем в поезде из-за того, что она кашляла без маски.
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Происшествия , Видео
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