Кондукторша избила ногами пассажирку без маски 

Красноярске кондуктор избила ногами пассажирку без защитной маски. Об этом сообщает РИА Новости.

Вчера средства массовой информации распространили видеозапись, на которой кондуктор выталкивает пассажирку без маски из салона автобуса и бьет ее ногами. На самом кондукторе маски также нет. Сообщалось, что инцидент имел место в Красноярске в салоне автобуса маршрута №88.

В пресс-службе управления внутренних дел по Красноярскому краю подтвердили факт инцидента и сообщили о проведении доследственной проверки в связи с ним.

Некоторое время назад в Петропавловске-Камчатском пассажир автобуса маршрута №23 напал на водителя за то, что тот отказался везти его без маски. В результате произошедшего водитель не пострадал. Он обратился в полицию с заявлением об инциденте.

В октябре, как сообщал «Рамблер», мужчина напал на женщину сначала на платформе на станции «Профсоюзная» Московского метрополитена, а затем в поезде из-за того, что она кашляла без маски.